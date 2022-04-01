İSTANBUL 20°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Nisan 2022 Cuma / 29 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,6793
  • EURO
    16,2723
  • ALTIN
    913.466
  • BIST100
    2233.3
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya, Ukrayna'da gün içinde 28 askeri altyapı tesisini imha ettiğini duyurdu
Dünya

Rusya, Ukrayna'da gün içinde 28 askeri altyapı tesisini imha ettiğini duyurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da gün içinde 28 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini açıkladı.

AA1 Nisan 2022 Cuma 00:39 - Güncelleme: 1 Nisan 2022 Cuma 00:40
ABONE OL

Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki savaşta Rus ordusunun eylemleri hakkında bilgi paylaştı.

Rus ordusunun Ukrayna'da gün içinde ilerlemeye devam ettiğini belirten Konaşenkov, "Gün içinde uçak saldırılarında Ukrayna'ya ait 28 askeri altyapı tesisi imha edildi." dedi.

Konaşenkov, "Başından bu yana toplam 124 uçak ve 80 helikopter, 345 insansız hava aracı (İHA), 1826 tank ve çeşitli zırhlı araç, 195 çok namlulu roketatar, 766 obüs ve havan topu ile 1704 özel askeri araç yok edildi." ifadesini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.