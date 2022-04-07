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Dünya

Rusya: Ukrayna'da gün içinde 42 askeri altyapı tesisi imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait 42 askeri altyapı tesisinin gün içinde imha edildiğini bildirdi.

AA7 Nisan 2022 Perşembe 23:05 - Güncelleme: 7 Nisan 2022 Perşembe 23:05
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Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'daki savaşta Rus ordusunun eylemleri konusunda bilgi paylaştı.

Ukrayna'daki askeri altyapı tesislerine yönelik saldırılara devam ettiklerini belirten Konaşenkov, gün içinde Ukrayna'nın Jitomir bölgesindeki bir tren istasyonunda askeri teçhizatların yüksek hassasiyetli füzelerle vurulduğunu aktardı.

Vurulan teçhizatların Donbas bölgesinde bulunan Ukrayna askeri birliklerine gönderilmesinin planlandığını savunan Konaşenkov, "Ukrayna'da gün içinde uçak saldırılarında 42 askeri altyapı tesisi imha edildi." dedi.

Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 125 uçak, 95 helikopter, 416 insansız hava aracı, 2 bin 3 tank ve zırhlı araç, 220 çok namlulu roketatar, 869 obüs ve havan topu ve 1902 özel askeri araç vuruldu." ifadelerini kullandı.

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