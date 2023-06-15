Rusya, Ukrayna'da ilhak ettiği 4 bölgede seçime gidiyor

Rus TASS haber ajasının bildirdiği başka bir haberde, seçim komisyonu başkanı Ella Pamfilova Rusya savunma bakanlığı ve Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) seçimlerin Eylül ayında yapılmasını uygun bulduklarını belirtti.

Rusya, Ukrayna'nın doğusu ve güneyindeki Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia ve Kherson bölgelerini tamamen kontrol etmiyor ve dört bölgede de çatışmalar sürüyor.

Rusya devlet başkanı Vladimir Putin geçen yıl Eylül'de Ukrayna'daki Luhansk, Donetsk, Kherson ve Zaporizhzhia bölgelerinin ilhak edilmesine yönelik anlaşmaları imzalarken, Batılı ülkeler bu adımı yasa dışı olarak nitelendirmişti.