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Dünya

Rusya, Ukrayna'da ilhak ettiği 4 bölgede seçime gidiyor

Rusya merkezi seçim komisyonu, Rusya'nın Ukrayna'da ilhak ettiği dört bölgede 10 Eylül'de yerel seçimler yapılmasına karar verdi. Haber Rus RIA haber ajansında yer aldı

Reuters15 Haziran 2023 Perşembe 13:55 - Güncelleme:
Rusya, Ukrayna'da ilhak ettiği 4 bölgede seçime gidiyor
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Rus TASS haber ajasının bildirdiği başka bir haberde, seçim komisyonu başkanı Ella Pamfilova Rusya savunma bakanlığı ve Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) seçimlerin Eylül ayında yapılmasını uygun bulduklarını belirtti.

Rusya, Ukrayna'nın doğusu ve güneyindeki Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia ve Kherson bölgelerini tamamen kontrol etmiyor ve dört bölgede de çatışmalar sürüyor.

Rusya devlet başkanı Vladimir Putin geçen yıl Eylül'de Ukrayna'daki Luhansk, Donetsk, Kherson ve Zaporizhzhia bölgelerinin ilhak edilmesine yönelik anlaşmaları imzalarken, Batılı ülkeler bu adımı yasa dışı olarak nitelendirmişti.

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