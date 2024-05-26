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Dünya

Rusya, Ukrayna'da mağazayı vurdu! Ölü sayısı 11'e, yaralı sayısı 40'a yükseldi

Rusya'nın, Ukrayna'nın Harkiv kentinde inşaat malzemeleri satılan mağazayı vurması sonucu ölenlerin sayısı 11'e, yaralananların sayısı 40'a yükseldi.

AA26 Mayıs 2024 Pazar 09:55 - Güncelleme:
Rusya, Ukrayna'da mağazayı vurdu! Ölü sayısı 11'e, yaralı sayısı 40'a yükseldi
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Harkiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Sinegubov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun dün Harkiv kentinde inşaat malzemeleri satılan mağazaya saldırısında ölen ve yaralananların sayısının arttığını belirtti.

Saldırıda 11 kişinin öldüğü, 40 kişinin de yaralandığını aktaran Sinegubov, hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu, bir kişinin de hayati tehlikesinin devam ettiği bilgisini paylaştı.

Rusya dün Harkiv kentindeki inşaat malzemeleri satılan mağazayı güdümlü hava bombalarıyla vurmuş, saldırıda 4 kişi ölmüş, 38 kişi yaralanmış, 16 kişiden de haber alınamadığı açıklanmıştı.

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