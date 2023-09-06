İSTANBUL 27°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Eylül 2023 Çarşamba / 21 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,826
  • EURO
    28,7464
  • ALTIN
    1652.2
  • BIST100
    8181.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya: Ukrayna'da sabotaj gruplarının eğitim üssünü vurduk
Dünya

Rusya: Ukrayna'da sabotaj gruplarının eğitim üssünü vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da orduya ait sabotaj gruplarının eğitim üssünü uzun menzilli füzelerle vurduklarını duyurdu.

6 Eylül 2023 Çarşamba 17:49 - Güncelleme:
Rusya: Ukrayna'da sabotaj gruplarının eğitim üssünü vurduk
ABONE OL

Bakanlıktan Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin açıklama yapıldı.

Rus Hava-Uzay Kuvvetlerinin bazı hedeflere yönelik saldırı yaptığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Bu gece Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri güçleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin sabotaj gruplarının eğitim üssüne yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlarla grup saldırısı gerçekleştirdi. Hedefler vuruldu. Saldırı amacına ulaştı." ifadelerine yer verildi.

"ZAPORİJYA YÖNÜNDE RUS ORDUSUNUN POZİSYONUNDA DEĞİŞİKLİK YOK"

Rus birliklerinin Zaporijya yönünde Verbovoye ve Rabotino yerleşim bölgelerine yönelik Ukrayna ordusunun 4 saldırısını püskürttüğü kaydedilen açıklamada, "Rus birliklerinin taktik pozisyonunda herhangi bir değişiklik yok." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Rus ordusunun bugüne kadar Ukrayna'ya ait 467 uçak, 248 helikopter, 6 bin 426 insansız hava aracı, 435 hava savunma füze sistemi, 11 bin 696 tank ve zırhlı araç, 1148 çok namlulu roketatar, 6 bin 253 obüs ve havan topu, 12 bin 749 özel askeri aracın imha edildiği vurgulandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.