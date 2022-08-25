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Dünya

Rusya, Ukrayna'da tren istasyonunu vurdu

Rusya, Ukrayna'nın Zaporijya ve Donetsk kentleri arasındaki Chaplyne kasabasındaki tren istasyonunu vurdu. Saldırı sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı.

DHA25 Ağustos 2022 Perşembe 09:50 - Güncelleme:
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne yaptığı konuşmada, Rusya'nın tren istasyonunu hedef alan füze saldırısı sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 50 kişinin yaralandığını, 4 otomobilin kullanılmaz hale geldiğini belirtti. Zelenski, "Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ama ne yazık ki ölü sayısı artabilir. Her gün böyle yaşıyoruz" dedi.

KULEBA: RUSYA DURDURULMALI

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Terörist Rusya, Ukraynalı sivilleri öldürmeye devam ediyor. Dnipropetrovsk bölgesindeki Chaplyne'deki bir tren istasyonuna Rus füze saldırısında en az 15 kişi öldü. Zelensky'nin BM Güvenlik Konseyi'nde vurguladığı gibi, Ukrayna'da ve ötesinde daha fazla insanı öldürmeden önce terörist Rusya'nın durdurulması gerekiyor" dedi.

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