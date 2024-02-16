Rusya: Ukrayna'daki askeri işletmeleri vurduk

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna-Rusya Savaşı'ndaki faaliyetleriyle ilgili bilgiler yer aldı.

Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılara devam edildiği belirtilen açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, 11-16 Şubat'ta yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile düzenlediği 30 grup saldırı sonucunda Ukrayna'nın askeri sanayi alanında uçak motorları, radyo elektronik ekipman ve mühimmat üretimi ve onarımı yapan işletmeler vuruldu." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için yakıt üreten fabrikalar, askeri malzeme depoları ile askeri birliklerin konuşlandığı merkezlerin de vurulduğu aktarılarak, saldırılarda hedefe ulaşıldığı belirtildi.

Son bir haftada Ukrayna ordusuna ait "Mig-29" tipi uçak ile "Mi-24" tipi helikopterin Rus hava savunma sistemlerince düşürüldüğü bilgisi de paylaşıldı.

Açıklamada, son bir haftada 35 Ukraynalı askerin teslim olduğu ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 571 uçak, 266 helikopter, 12 bin 571 İHA, 469 hava savunma füze sistemi, 15 bin 60 tank ve zırhlı araç, 1221 çok namlulu roketatar, 8 bin 67 obüs ve havan topu ile 18 bin 747 özel askeri araç imha edildi."