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Dünya

Rusya, Ukrayna'daki Batı silahlarının bulunduğu depoyu vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'da ABD ve Avrupa'dan gelen silahlar, hava üsleri, insansız deniz aracı depolarını uzun menzilli yüksek hassasiyetli füzelerle vurduklarını bildirdi.

AA27 Temmuz 2023 Perşembe 16:12 - Güncelleme:
Rusya, Ukrayna'daki Batı silahlarının bulunduğu depoyu vurdu
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Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'da bulunan bazı hedefleri yok ettiklerini vurgulayan Konaşenkov, şu ifadeleri kullandı:

"Rusya Silahlı Kuvvetleri, havadan ve denizden fırlatılan yüksek hassasiyetli uzun menzilli füzelerle Ukrayna ordusunun hava üsleri, konuşlanma ve kontrol noktaları, montaj atölyeleri, insansız deniz araçları depolarına ayrıca ABD ve Avrupa ülkelerinden edinilen füze, silah ve askeri teçhizata yönelik yoğun saldırılar düzenledi. Saldırılar hedefine ulaştı. Belirlenen bütün hedefler vuruldu."

Ukrayna ordusunun gün içinde Donetsk, Krasnoliman ve Güney Donetsk yönlerinde başarısız taarruz girişimlerinde bulunduğunu aktaran Konaşenkov, bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 457 uçak, 244 helikopter, 5 bin 291 insansız hava aracı, 426 hava savunma füze sistemi, 10 bin 966 tank ve zırhlı araç, 1140 çok namlulu roketatar, 5 bin 636 obüs ve havan topu, 11 bin 920 özel askeri aracın yok edildiğini kaydetti.

  • Rusya Savunma Bakanlığı
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