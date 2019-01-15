Rusya, Ukraynalı denizcilerin tutukluluk süresini uzattı

Moskova’nın Lefortovski Bölge Mahkemesi, Karadeniz ile Azak Denizi'ni birbirine bağlayan Kerç Boğazı’nda “Rus kara sularını ihlal etmekle” suçlanan 24 Ukraynalı denizciden sekizinin tutukluluk süresini uzattı.

Rus haber ajansı TASS’ın aktardığına göre, sekiz Ukraynalı denizcinin tutukluluk süreleri 24 Nisan’a kadar uzatıldı.

25 Kasım 2018’de Rusya, Kerç Boğazı’nda karasularını ihlal etmekle suçladığı Ukrayna savaş gemilerine ateş açmış, üç Ukrayna gemisini mürettebatıyla beraber alıkoymuştu.

Karadeniz'de yaşanan bu gerilim sonucu, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ülkede olağanüstü hal etmiş, bu hareket Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Ukrayna'da yapılacak seçimler öncesi durumu tırmandırmak için Poroşenko tarafından hazırlanmış bir "provokasyon" olarak nitelendirilmişti.