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Rusya, Ukraynalı denizcilerin tutukluluk süresini uzattı

Rusya’da mahkeme, Kerç Boğazı'nda Rus karasularını ihlal etmekle suçlanan 24 Ukraynalı denizciden sekizinin tutukluluk süresini uzattı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Moskova’nın Lefortovski Bölge Mahkemesi, Karadeniz ile Azak Denizi'ni birbirine bağlayan Kerç Boğazı’nda “Rus kara sularını ihlal etmekle” suçlanan 24 Ukraynalı denizciden sekizinin tutukluluk süresini uzattı.

Rus haber ajansı TASS’ın aktardığına göre, sekiz Ukraynalı denizcinin tutukluluk süreleri 24 Nisan’a kadar uzatıldı.

25 Kasım 2018’de Rusya, Kerç Boğazı’nda karasularını ihlal etmekle suçladığı Ukrayna savaş gemilerine ateş açmış, üç Ukrayna gemisini mürettebatıyla beraber alıkoymuştu.

Karadeniz'de yaşanan bu gerilim sonucu, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ülkede olağanüstü hal etmiş, bu hareket Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Ukrayna'da yapılacak seçimler öncesi durumu tırmandırmak için Poroşenko tarafından hazırlanmış bir "provokasyon" olarak nitelendirilmişti.

Ülkemizde üretilen Toyota Corolla´nın 50. yıl özel paketini test ettik.

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