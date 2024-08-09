Rusya: Ukraynalı ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma merkezleri vuruldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus askeri güçlerinin son bir haftada Rusya-Ukrayna savaşındaki faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

Rus ordusunun Ukrayna'nın askeri unsurlarına yönelik saldırılar düzenlediği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Rusya Silahlı Kuvvetleri, 3-9 Ağustos tarihlerinde yüksek hassasiyetli silah ve İHA ile 19 grup saldırı düzenledi ve bu saldırılarda Ukrayna'ya ait askeri üretim işletmeleri, enerji unsurları, havaalanı altyapısı, hava savunma sistemleri, İHA üretim atölyeleri, yakıt ile mühimmat depoları, Ukraynalı askerler ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma merkezleri vuruldu."

Kursk yönünde Rusya Merkez Askeri Grubuna bağlı birliklerin Ukraynalı askerlere karşı çatışmalara devam ettiği kaydedilen açıklamada, bölgede 6 Ağustos'ta başlayan çatışmalarda Ukrayna ordusundan 945 asker ve 102 zırhlı aracın etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Açıklamada, Donetsk bölgesinde Timofeyevka, Novoselovka Pervaya ve Veseloye yerleşim birimlerinin Rus ordusunun kontrolüne geçtiği bilgisi paylaşıldı.

Son haftada 2 "Mig-29" ve 1 "Su-27" tipi savaş uçağının vurulduğuna işaret edilen açıklamada, 55 Ukraynalı askerin teslim olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 637 uçak, 278 helikopter, 29 bin 507 İHA, 563 hava savunma füze sistemi, 17 bin 4 tank ve zırhlı araç, 1399 çok namlulu roketatar, 13 bin 50 obüs ve havan topu ile 24 bin 562 özel askeri araç imha edildi." ifadeleri kullandı.