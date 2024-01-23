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Dünya

Rusya, Ukrayna'nın 4 kentine füzen saldırısı düzenledi

Ukrayna'nın başkenti Kiev ile Harkiv, Pavlohrad ve Balakleya kentlerine sabah saatlerinde Rus ordusu tarafından füze saldırısı düzenlendi.

AA23 Ocak 2024 Salı 10:52 - Güncelleme:
Rusya, Ukrayna'nın 4 kentine füzen saldırısı düzenledi
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Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, başkentte patlamaların meydana geldiğini, en az 9 kişinin yaralandığını belirtti.

Yaralılardan birinin durumunun kritik olduğunu belirten Kliçko, patlamamış füze nedeniyle bir evin tahliye edildiğini açıkladı.

Harkiv Belediye Başkanı Oleg Sinegubov, füze saldırısında 3 kişinin hayatını kaybettiğini, biri çocuk 28 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Sinegubov, "Rusya ordusu, saldırıda X-22 tipi seyir füzeleri kullandı." ifadesini kullandı.

Pavlohrad kentinde bir kişinin yaşamını yitirdiği, Balakleya kentinde de patlamalar sonucu iki kişinin yaralandığı bildirildi.

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