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Dünya

Rusya: Ukrayna'nın askeri savunma tesisleri ile petrol rafinerilerini vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın askeri savunma tesisleri ile petrol rafinerilerini uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile vurduklarını bildirdi.

AA29 Haziran 2025 Pazar 17:46 - Güncelleme:
Rusya: Ukrayna'nın askeri savunma tesisleri ile petrol rafinerilerini vurduk
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik eylemlerine dair bilgi verildi.

Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılara devam edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece Ukrayna'nın askeri savunma tesisleri ile petrol rafinerilerine yönelik hipersonik 'Kinjal' füze sistemi dahil havadan, denizden, karadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile yoğun saldırı düzenledi. Saldırı hedefine ulaştı ve belirlenen unsurlar vuruldu."

  • Uzun menzilli
  • Yüksek hassasiyetli silahlar
  • İnsansız hava araçları

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