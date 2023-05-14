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Dünya

Rusya: Ukrayna'nın Bahmut'ta Rus savunma hattını yarmasına izin verilmedi

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusunun Bahmut'ta Rus savunma hattını yarıp geçmek için büyük girişimlerde bulunduğunu ancak tüm saldırıların püskürtüldüğünü söyledi.

AA14 Mayıs 2023 Pazar 17:37 - Güncelleme:
Rusya: Ukrayna'nın Bahmut'ta Rus savunma hattını yarmasına izin verilmedi
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Konaşenkov, Rus askeri birliklerinin Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rus ordusunun Ukrayna'daki bazı hedefleri vurduğunu aktaran Konaşenkov, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, havadan ve denizden fırlatılan yüksek hassasiyetli uzun menzilli füzelerle Ternopil'de ve Dnipropetrovsk bölgesindeki Petropavlovka'da Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliklerinin konuşlandığı noktaları ve Batı ülkelerinden tedarik edilen silah, mühimmat ile askeri teknik araçların depolandığı yerleri vurdu. Saldırılar hedefine ulaştı. Belirlenen tüm nesneler vuruldu." ifadelerini kullandı.

Konaşenkov, Soledar ve Artyömovsk (Bahmut) yönünde çatışmaların sürdüğüne işaret ederek, Rus hava indirme birliklerinin desteğiyle saldırı müfrezelerinin Bahmut'un batı mahallerini ele geçirmek için mücadele ettiğini belirtti.

Ukrayna birliklerinin Bahmut'un güneyinde ve kuzeyinde Rus birliklerinin savunmasını yarıp geçmek için büyük girişimlerde bulunduğunu söyleyen Konaşenkov, "Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin tüm saldırıları püskürtüldü. Rus birliklerinin savunmasının yarılmasına izin verilmedi." diye konuştu.

- KAYIPLAR

Konaşenkov, Rus ordusunun 4. Motorlu Tüfek Birliğinin Komutanı Albay Vyaçeslav Makarov'un çatışmayı bizzat yönettiğini belirterek, Ukrayna ordusunun üçüncü saldırısı püskürtülürken komutanın ağır yaralandığını ve hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Saldırıların bir diğerinde Rus birliklerinin askeri-politik işlerinden sorumlu komutan yardımcısı Albay Yevgeniy Brovko'nun da öldüğünü kaydeden Konaşenkov, "Soledar-Artyömovsk yönünde, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 400'den fazla askeri öldü ve yaralandı. 12 tank, 18 askeri araç, 2 zırhlı araç ve 1 D-20 obüs imha edildi." şeklinde konuştu.

Konaşenkov ayrıca Hmelnitski şehrinde Ukrayna ordusuna ait cephaneliğin yok edildiği bilgisini paylaşarak, Donetsk bölgesinde Novogorodovka yerleşim birimi yakınlarında Ukrayna'ya ait Su-27 savaş uçağının düşürüldüğünü ifade etti.

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