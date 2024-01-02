Rusya: Ukrayna'nın, Belgorod kentine düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü

Gladkov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, "Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin, Belgorod'a düzenlediği saldırılarda 1 kişi öldü. Ölenin yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
Saldırıda 11 kişinin yaralandığını kaydeden Gladkov, saldırı sonucu 53 konut ve 37 aracın hasar gördüğünü belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun yerel saatle 12.00, 13.00 ve 14.30'da ayrı ayrı Rusya topraklarındaki Belgorod şehrine yönelik "Olha" roketleriyle "terör saldırısı" düzenlediğini bildirmişti.
Ukrayna ordusu, 30 Aralık'ta Rusya'nın Belgorod şehrine çok namlulu roketatarlarla saldırılar düzenlemiş, saldırılar sonucunda 5'i çocuk 25 kişi hayatını kaybetmiş, 109 kişi yaralanmıştı.