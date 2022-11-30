Rusya, Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde 3 yerleşim birimini ele geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Rus birliklerinin saldırıları sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Andriyivka, Bilogorivka ve Perşe Travnya yerleşim birimleri tamamen kurtarıldı." ifadelerine yer verildi.

Donetsk bölgesindeki Vodyane yerleşim birimi için çatışmaların sürdüğü belirtilen açıklamada "Bugüne kadar Ukrayna'ya ait 334 uçak, 177 helikopter, 2 bin 589 insansız hava aracı, 391 hava savunma füze sistemi, 6 bin 903 tank ve zırhlı araç, 904 çok namlulu roketatar, 3 bin 634 obüs ve havan topu, 7 bin 424 özel askeri araç imha edildi." bilgisine yer verildi.