Rusya, Ukrayna'nın düzenlediği saldırıda 3 kişinin öldüğünü bildirdi

Breçalov, Telegram kanalından, Ukrayna ordusunun İjevsk şehrindeki bir işletmeye yönelik düzenlediği saldırıya ilişkin yeni bilgiler paylaştı.

Saldırı sonucu 35 kişinin yaralandığını belirten Breçalov, "Bunlardan 10'unun durumu ağır. Maalesef 3 kişi yaşamını yitirdi." ifadelerine yer vermişti.

Breçalov, yaralananların ve ölenlerin yakınlarına gerekli desteğin sağlanacağını aktardı.

Rusya'ya bağlı Udmurtya Cumhuriyeti Başkanı Breçalov, daha önce yaptığı açıklamada, "Ukrayna ordusunun İjevsk şehrindeki işletmeye yönelik saldırısı sonrası İşletme çalışanları tahliye edildi. Maalesef, ölü ve ağır yaralılar var. Yaralılara gerekli tıbbi destek sağlanıyor." ifadelerini kullanmıştı.