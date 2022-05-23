Rusya: Ukrayna'nın Herson ve Harkiv'de 3 Su-25 uçağını vurduk

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 89. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

RUSYA: UKRAYNA'NIN HERSON VE HARKİV'DE 3 SU-25 UÇAĞINI VURDUK

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Herson ve Harkiv bölgelerinde Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait 3 Su-25 savaş uçağını vurduklarını söyledi.

Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'da savaştaki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'daki taarruzların sürdüğünü kaydeden Konaşenkov, uzun menzilli yüksek hassasiyetli füzelerle Donbas'a gönderilmek üzere Jitomir bölgesindeki Malin tren istasyonu civarında bulunan Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin İvano-Frankivsk 10. Dağ Muharebe Tugayı'na ait silah ve askeri teknik araçların vurulduğunu bildirdi.

Bir günde havadan yüksek hassasiyetli füzelerle Donetsk bölgesinde Bahmut yerleşim birimi yakınlarında "Sever" muharebe taktik grubunun iletişim merkeziyle 4 komuta merkezi, Soledar, Sol, Bahmut, Berestovoye Zakotnoye ve Nırkovo yerleşim birimleri civarında 6 cephanelik ve 48 askeri alanın imha edildiğini ifade eden Konaşenkov, Bahmut civarında ayrıca Osa-AKM hava savunma füze sisteminin de vurulduğunu dile getirdi.

Rus hava muharebe taktik birliklerinin Krasniy Limanı'nda cephanelik ve 39 askeri alanı vurduğunu aktaran Konaşenkov, bunun sonucunda 230 Ukraynalı milliyetçi gücün ve 33 askeri teknik aracın etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Rus hava savunma sistemlerinin bir gün içinde Ukrayna hava kuvvetlerine ait Herson bölgesinde Kiselevka yerleşim birimi yakınlarında 2, Harkiv bölgesinde Pavlograd üzerinde ise 1 olmak üzere toplam 3 Su-25 savaş uçağını vurduğunu kaydeden Konaşenkov, Ukrayna'ya ait farklı yerlerde 13 insansız hava aracının imha edildiğini bildirdi.

Konaşenkov, Herson bölgesinde havada 2 Toçka-U balistik füzenin yok edildiğini, İzyum, Topolskoye, Semenovka ve Bikino yerleşim birimi yakınlarında da 8 Smerç çok namlulu roketatar mermisinin havada vurulduğunu ifade etti.

Füze ve topçu birliklerinin 73 komuta merkezi ve 578 askeri alanı ateş altına aldığını aktaran Konaşenkov, "Ukrayna'ya ait bugüne kadar 177 uçak, 125 helikopter, 990 insansız hava aracı, 319 hava savunma füze sistemi, 3 bin 226 tank ve zırhlı araç, 421 çok namlulu roketatar, 1643 obüs ve havan topu, 3106 özel askeri araç yok edildi." dedi.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

12:52 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada "Rus petrol ambargosu" çağrısında bulunarak, "Rusya ile ticaret olmamalı" dedi.

12:40 Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Herson ve Harkiv bölgelerinde Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait 3 Su-25 savaş uçağını vurduklarını söyledi.

12:15 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, günlük ulusa sesleniş konuşmasında Ukrayna'nın savaşı mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek için ihtiyaç duyduğu her şeyi elde etmek için uluslararası bağlarını her hafta genişlettiğini belirterek, Kiev'de Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda ile bir araya geldiğini söyledi.

11:30 İngiltere'den Ukrayna'yı destekleyen askeri yardım paketi kapsamında İngiliz ordusuna ait FV104 Samaritan adlı zırhlı ambulanslar ve diğer savunma malzemeleri Slovakya'nın Dobra kentindeki Kombine Taşımacılık Terminali'ne ulaştı. İngiliz Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya saldırıları altındaki Ukrayna'ya 120 zırhlı araç göndermeyi hedefleyen askeri yardım paketinin artırıldığını duyurmuştu.

11:00 Rus saldırılarında hasar gören Ukrayna'nın yerleşim birimlerinde, elektrik tesisatçıları onarım çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, başkent Kiev bölgesinde de çalışma yaptı.

07:00 Fransa Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne yaptığı üyelik başvurusuna değinerek, Ukrayna'nın AB'ye katılmasının 15-20 yıl sürebileceği konusunda uyardı.



06:30 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Polonya ve Ukrayna arasında sınır geçişi ile gümrük kontrollerinin daha da kolaylaştırılması yönünde Polonya tarafıyla anlaştıklarını açıkladı.

06:00 Rusya'nın saldırıları altındaki Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Slovyansk kentinden siviller güvenli bölgelere tahliye edildi.

05:00 Rusya ile yaşanan savaşta, hayatını kaybeden Ukraynalı doktor Mykola Zakharchenko için Odessa'da cenaze töreni düzenlendi.

04:30 Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları üçüncü ayını doldururken, Buça'da siviller kaybettikleri yakınlarını Buça mezarlığına gömüyor.

03:00 Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret eden Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Rusya'nın saldırılarının ardından küresel gıda fiyatlarındaki yükselişe dikkat çekerek, "Dünyanın büyük bir gıda üreticisi olan Ukrayna'ya ihtiyacı var" dedi.

02:30 Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş devam ederken, başkent Kiev'deki Ukrayna Ulusal Akademik Opera ve Bale Tiyatrosu perdelerini açtı. Ülkedeki savaş nedeniyle yaklaşık 3 ay kapalı olan tiyatroda ilk gösterim, sirenlerin eşliğinde halkın beğenisine sunuldu. Savaş nedeniyle 1300 kapasitelik tiyatrodaki gösterime, sadece 300 kişi katılabildi.

01:00 Fransa Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne yaptığı üyelik başvurusuna değinerek, Ukrayna'nın AB'ye katılmasının 15-20 yıl sürebileceği konusunda uyardı.