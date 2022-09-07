Rusya: Ukrayna'nın Kodema yerleşim birimini ele geçirdik

Konaşenkov, Rus askeri güçlerinin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetleriyle ilgili bilgi paylaşımında bulundu.

Ukrayna ordusunun "büyük" kayıplar verdiğini ve bu nedenle son 24 saatte Mıkolayiv ile Krivorijskiy yönlerinde saldırılarda bulunmadığını iddia eden Konaşenkov, "Ukrayna, bu yönlerde son 24 saatte 4 tank, 6 piyade savaş aracı, 5 zırhlı araç, 2 ağır makineli tüfekli kamyonet ve 150'den fazla askerini kaybetti." ifadelerini kullandı.

Mıkolayiv bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı 24.Mekanize Tugayına ait yönetim merkezi ile mühimmat deposunun imha edildiğini belirten Konaşenkov, Herson bölgesinde "Mig-29" tipi savaş uçağı, Mıkolayiv bölgesinde de "Su-25" tipi savaş uçağının Rus savunma sistemlerince vurulduğunu söyledi.

Konaşenkov, "Rus Silahlı Kuvvetlerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki başarılı eylemleri sonucunda Kodema yerleşim biriminin tamamı kurtarıldı." dedi.

Dnipro bölgesinde yakıt deposunun yüksek hassasiyetli silahla yok imha edildiğini söyleyen Konaşenkov, Harkiv bölgesinde 30'a kadar Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini, 10 askeri teçhizatın da imha edildiğini ileri sürdü.

Konaşenkov, "Ayrıca, Harkiv bölgesindeki Prişib, Yavirske ve Andriyivka yerleşim birimlerinin yakınlarında 40 kadar Ukraynalı asker öldürüldü, 80 asker ise yaralandı." şeklinde konuştu.

Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 6 yönetim merkezi ile 3 mühimmat deposunun yok edildiği bilgisini paylaşan Konaşenkov, "Donetsk bölgesindeki Konstantinivka yerleşim biriminde 'Olha' çok namlulu roketatar füzelerinin üretildiği tesisleri imha ettik." dedi.

Ukrayna güçlerine ait 8 insansız hava aracının düşürüldüğünü belirten Konaşenkov, savaşın başlamasından bu yana Ukrayna'da 292 uçak, 152 helikopter, 1897 insansız hava aracının yanı sıra 373 hava savunma füze sistemi, 4 bin 855 tank ve zırhlı araç, 825 çok namlulu roketatar, 3 bin 369 obüs ve havan topu, 5 bin 360 özel askeri aracın yok edildiğini söyledi.

- Zaporijya Nükleer Enerji Santrali'ne yönelik saldırılar

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) temsilcilerinin Zaporijya Nükleer Santrali'nde bulunduğuna dikkati çeken Konaşenkov, Kiev yönetiminin bu santralde felaket yaratmaya yönelik provokasyon girişimlerini sürdürdüğünü öne sürdü.

Konaşenkov, son 24 saatte santralin bulunduğu Energodar şehrine Ukrayna ordusunca 16 füzenin atıldığını belirterek, "Füzenin buradaki trafo merkezine düşme sonucu şehir elektriksiz kaldı." ifadelerini kullandı.