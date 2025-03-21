Rusya: Ukrayna'nın savunma sanayisi unsurlarına saldırılar gerçekleştirdik

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun 15-21 Mart'ta Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetlerine ilişkin bilgi paylaşıldı.

Rus güçlerinin Ukrayna'nın savunma sanayisi unsurlarına yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, son bir haftada yüksek hassasiyetli silah ve İHA'larla saldırı düzenledi. Bu saldırılarda, askeri havaalanı altyapısı, İHA üretim, depolama ve eğitim merkezleri, mühimmat depoları, Ukraynalı askerlerin geçici olarak konuşlandırıldığı noktalar vuruldu." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, hafta içinde Zaporijya bölgesindeki Stepovoye yerleşim yerinin ele geçirildiği, Rus toprağı Kursk bölgesinde Zaoleşenka ve Rubanşçina yerleşim birimlerinin de geri alındığı bildirildi.



Aynı tarihlerde Ukrayna'ya ait 1113 İHA'nın Rus hava savunma sistemlerince düşürüldüğü kaydedilen açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 658 uçak, 283 helikopter, 47 bin 719 İHA, 601 hava savunma füze sistemi, 22 bin 420 tank ve zırhlı araç, 1530 çok namlulu roketatar, 22 bin 788 obüs ve havan topu ile 33 bin 187 özel askeri aracın yok edildiği belirtildi.