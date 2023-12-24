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Dünya

Rusya Ukrayna'ya ait 4 savaş uçağını vurduğunu açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporijya ve Dnipropetrovsk bölgelerinde Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait 3 Su-27 ve 1 Su-24 uçağını vurduklarını duyurdu.

AA24 Aralık 2023 Pazar 16:45 - Güncelleme:
Rusya Ukrayna'ya ait 4 savaş uçağını vurduğunu açıkladı
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Rus operasyonel-taktik havacılık, insansız hava araçları (İHA), füze ve topçu birliklerinin Ukrayna'da Hmelnitski bölgesinde Starokonstantinov Askeri Hava Üssü'nde Norveç üretimi "NASAMS" ve Fransa üretimi "Crotale-NG" hava savunma füze sistemlerini vurduğu belirtilen açıklamada, Kirovograd bölgesindeki Kanatovo ve Dnipro askeri hava üslerindeki Ukrayna ordusunun havacılık ekipmanları, uçuş navigasyon sistemleri ve havacılık mühimmatının imha edildiği bildirildi.

Rus hava savunma sistemlerinin Ukrayna'ya ait 4 savaş uçağını vurduğu kaydedilen açıklamada, "Zaporijya bölgesinde Odarovka, Şirokoyoe yerleşim birimleri ve Dnipropetrovsk bölgesinde Grigorovka yerleşim birimi yakınlarında Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait 3 Su-27 ve 1 Su-24 savaş uçağını vurduk." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, farklı bölgelerde Ukrayna'ya ait 49 İHA'nın da düşürüldüğü bildirildi.

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