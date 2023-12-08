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Dünya

Rusya, Ukrayna'ya ait askeri havaalanını vurduğunu açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, 3-8 Aralık'ta, yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile Ukrayna ordusunun askeri havaalanının altyapısına yönelik saldırı düzenlediklerini söyledi.

AA8 Aralık 2023 Cuma 21:15 - Güncelleme:
Rusya, Ukrayna'ya ait askeri havaalanını vurduğunu açıkladı
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Konaşenkov, Rus ordusunun, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetlerine ilişkin başkent Moskova'da açıklamalarda bulundu.

Rusya Silahlı Kuvvetlerinin, Ukrayna'da askeri unsurları vurmaya devam ettiğini belirten Konaşenkov, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, 3-8 Aralık'ta, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin askeri havaalanı altyapısına yönelik yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile 30 seri saldırı düzenledi. Cephane, topçu mühimmat deposu, askeri teçhizat ve yakıt depoları vuruldu. Ayrıca, Ukraynalı askerlerin konuşlandığı merkezler vuruldu." dedi.

Hafta içinde Ukrayna'ya ait 3 "Mig-29" ve "Su-25" tipi savaş uçağı ile "Mi-8" tipi helikopterin, Rus hava savunma sistemlerince vurulduğunu aktaran Konaşenkov, "Hafta içinde 12 Ukraynalı asker esir alındı." ifadesini kullandı.

İgor Konaşenkov, "Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 550 uçak, 257 helikopter, 9 bin 577 insansız hava aracı, 442 hava savunma füze sistemi, 13 bin 894 tank ve zırhlı araç, 1188 çok namlulu roketatar, 7 bin 279 obüs ve havan topu ile 16 bin 56 özel askeri araç imha edildi." diye konuştu.

  • Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov
  • Rusya
  • ukrayna

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