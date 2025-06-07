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Dünya

Rusya, Ukrayna'ya ait askeri tesislere vurduğunu bildirdi

Rusya, Ukrayna'daki askeri tesislere dün gece saldırılar düzenlediklerini duyurdu.

AA7 Haziran 2025 Cumartesi 15:23 - Güncelleme:
Rusya, Ukrayna'ya ait askeri tesislere vurduğunu bildirdi
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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik eylemleri hakkında bilgi verildi.

Ukrayna'daki askeri tesislere yönelik saldırıların sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece Ukrayna'nın askeri sanayi alanında faaliyet gösteren işletmelere, İHA montaj atölyelerine, silah ve askeri teçhizat teknik bakım ve onarım noktalarıyla mühimmat depolarına uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile saldırı düzenledi. Saldırının hedefine ulaşıldı. Tüm hedefler vuruldu."

Rusya dün de Ukrayna'daki askeri tesislere gece uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile saldırı düzenlediğini aktarmıştı.

  • Rusya Savunma Bakanlığı
  • ukrayna
  • saldırı

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