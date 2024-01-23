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Dünya

Rusya, Ukrayna'ya ait askeri tesislerini vurduğunu duyurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın askeri sanayi alanındaki unsurlarının, uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ile Rus ordusunca vurulduğunu bildirdi.

AA23 Ocak 2024 Salı 18:16 - Güncelleme:
Rusya, Ukrayna'ya ait askeri tesislerini vurduğunu duyurdu
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun, Ukrayna-Rusya Savaşı'ndaki faaliyetleriyle ilgili bilgilere yer verildi.

Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılara devam edildiği belirtilen açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, sabah saatlerinde Ukrayna'nın askeri sanayi alanında füze, mühimmat ve patlayıcı madde üreten unsurlara yönelik uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ile havadan ve karadan grup saldırı düzenledi. Saldırılarda hedefe ulaşıldı. Belirlenen tüm unsurlar vuruldu." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Ukrayna ordusuna ait 56 insansız hava aracının (İHA) vurulduğu aktarılırken, şunlar kaydedildi:

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 568 uçak, 265 helikopter, 11 bin 89 İHA, 451 hava savunma füze sistemi, 14 bin 743 tank ve zırhlı araç, 1205 çok namlulu roketatar, 7 bin 830 obüs ve havan topu ile 17 bin 751 özel askeri araç imha edildi."

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