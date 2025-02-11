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Dünya

Rusya, Ukrayna'ya ait bazı hedefleri vurduklarını duyurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, gece Ukrayna'nın askeri, gaz ve enerji tesislerini uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile vurduğunu bildirdi.

AA11 Şubat 2025 Salı 14:09 - Güncelleme:
Rusya, Ukrayna'ya ait bazı hedefleri vurduklarını duyurdu
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik saldırıları hakkında bilgi paylaşıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece karadan, havadan ve denizde uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile Ukrayna'nın savunma sanayi alanındaki işletmelerinin çalışmasını sağlayan gaz ve enerji tesisleri, askeri havaalanı altyapısı, İHA depolama merkezlerine grup şeklinde saldırı düzenledi. Saldırının hedeflerine ulaşıldı."

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, gece boyunca Ukrayna'ya ait 40 İHA'nın Rus bölgeleri üzerinde hava savunma sistemlerince yok edildiği belirtilerek, "İHA'ların 18'i Saratov, 13'ü Rostov, 6'sı Bryansk, 2'si Volgograd, 1'i de Belgorod bölgeleri üzerinde vuruldu." ifadelerine yer verildi.

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