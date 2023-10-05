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Dünya

Rusya, Ukrayna'ya ait deniz aracını imha etti

Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Karadeniz'in kuzeybatısında Ukrayna ordusuna ait insansız deniz aracını imha ettiklerini bildirdi.

AA5 Ekim 2023 Perşembe 17:45 - Güncelleme:
Rusya, Ukrayna'ya ait deniz aracını imha etti
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "5 Ekim'de Karadeniz'in kuzeybatı kesiminde Karadeniz Donanması'nın deniz havacılık gücü, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait bir insansız botu keşfetti ve imha etti." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna'nın insansız hava aracıyla (İHA) Rusya topraklarına yönelik saldırı girişiminde bulunduğu belirtilen bir diğer açıklamada da şunlar kaydedildi:

"5 Ekim'de Moskova saatiyle 15.00 sularında Kiev rejiminin, Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere uçak tipi insansız hava aracıyla terör saldırısı düzenlemeye yönelik bir başka girişimi durduruldu. Görevdeki hava savunma sistemleri Ukrayna İHA'sını Bryansk üzerinde vurdu."

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