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Dünya

Rusya, Ukrayna'ya ait hava üslerini vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'da Hmelnitski ve Rivne bölgelerindeki hava üslerini uzun menzilli yüksek hassasiyetli füzelerle vurduklarını bildirdi.

AA6 Ağustos 2023 Pazar 13:58 - Güncelleme:
Rusya, Ukrayna'ya ait hava üslerini vurdu
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Konaşenkov, Ukrayna'da Rus ordusunun eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Belirlenen hedeflere taarruzların sürdüğünü anlatan Konaşenkov, "Bu gece, Rusya Silahlı Kuvvetleri havadan ve denizden fırlatılan yüksek hassasiyetli uzun menzilli füzelerle Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Hmelnitski bölgesindeki Starokonstantinov ve Rivne bölgesindeki Dubno yerleşim birimleri yakınlarında bulunan hava üslerine grup saldırısı yaptı. Saldırı hedefine ulaştı. Belirlenen tüm nesneler vuruldu." ifadelerini kullandı.

Zaporijya şehri yakınlarında Ukrayna ordusuna ait roket ve top mermisi cephanesinin yok edildiğini belirten Konaşenkov, ayrıca Zaporijya hava üssünde Ukrayna ordusuna ait hava araçlarıyla birlikte hangarların imha edildiğini dile getirdi.

Konaşenkov, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin gün boyunca Donetsk, Kupyansk, Krasno-Liman, Güney Donetsk ve Zaporijya yönlerinde Ukrayna ordusunun taarruzlarını püskürttüğünü kaydetti.

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