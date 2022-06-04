Rusya: Ukrayna'ya ait silah ve mühimmat taşıyan askeri kargo uçağı düşürüldü

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 101. gününe girdi. Luhansk Valisi Sergey Gayday, Ukrayna ordusunun ülkenin Luhansk bölgesine bağlı Severodonetsk şehrinin yüzde 20'sini geri aldığını açıkladı. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı ise Severodonetsk'te "şehir savaşı"nın başladığını bildirdi.

RUSYA: UKRAYNA'YA AİT SİLAH VE MÜHİMMAT TAŞIYAN ASKERİ KARGO UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, "Odessa yakınlarında Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait silah ve mühimmat taşıyan askeri kargo uçağı düşürüldü" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun savaşta faaliyetlerine dair brifing verdi. Sözcü Konaşenkov, yüksek hassasiyetli havadan fırlatılan füzelerle Ukrayna ordusunun Sumi bölgesindeki Stetskovka yakınlarında bulunan topçu eğitim merkezinin vurulduğunu belirtti. Konaşenkov, "Merkeze gelen yabancı eğitmenler, Ukraynalı askerlerle M777 obüslerinin kullanımı ve atış kontrolü ile ilgili uygulamalı eğitimler yaptı. Buna ek olarak Odessa bölgesindeki Dachnoye yakınlarında bulunan yabancı paralı asker üssü füzeyle hedef alınarak yok edildi" ifadelerini kullandı. Konaşenkov ayrıca Luhanks'ta Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 2 komuta merkezi, 6 füze, topçu silahı, mühimmat ve yakıt deposunun imha edildiğini aktardı. Konaşenkov, "Hava saldırıları 400'den fazla Ukraynalı askerin, 20 tank ve zırhlı aracın, 4 adet BM-21 Grad çok namlulu roketatar sisteminin, 9 top kundağının ve 29 çeşitli aracın yok edilmesiyle sonuçlandı" dedi.

"ODESSA YAKINLARINDA SİLAH VE MÜHİMMAT TAŞIYAN ASKERİ KARGO UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ"

Konaşenkov, "Rus hava savunma araçları, Odessa yakınlarında Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait silah ve mühimmat taşıyan bir askeri kargo uçağını düşürdü. Son 24 saatte Luhanks'taki Popasnaya, Varvarovka, Stakhanov'da, Harkov bölgesindeki Dementyevka, Volkhov Yar, Mospanovo, Novaya Gnilitsa, Doslipnoye, Bolshiye Prokhody, Kapitolovka'da ve Mikolayiv'deki Novoaleksandrovka yerleşim birimi yakınlarında 17 insansız hava aracı imha edildi" ifadelerini kullandı.

Ukrayna ordusunun 24 Şubat'tan bu yana verdiği kayıplara değinen Konaşevkov, "187 uçak ve 129 helikopter, bin 104 insansız hava aracı, 328 hava savunma sistemi, 3 bin 406 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, 466 çok namlulu roketatar sistemi, bin 769 obüs ve havan topu ile 3 bin 405 adet özel askeri araç imha edildi" dedi.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar...

14:23 Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, "Odessa yakınlarında Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait silah ve mühimmat taşıyan askeri kargo uçağı düşürüldü" dedi.

13:00 Ukrayna'daki savaş nedeniyle tahliye edilerek aileleriyle Elazığ'daki konaklama merkezine yerleştirilen Ahıska Türkü kadınlara, açılan kurslarda ana dilleri olarak gördükleri Türkçede okuma yazma eğitimi veriliyor.

12:30 Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından yaşadıkları şehirleri aileleriyle terk ederek Türkiye'ye gelen çocuklar, Kırklareli'nde barındıkları yurtta Kredi ve Yurtlar Kurumundaki görevlilerle oyun oynayıp kötü günleri hafızalarından silmeye çalışıyor.

12:26 Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'tan itibaren devam eden ve 100 günü geride bırakan savaşın tanığı Ukraynalı çocuklar artık çatışmaların sona ermesini ve huzurlu bir ortamda büyümeyi istiyor. Rus saldırılarında babasını kaybeden 13 yaşındaki Roman Didenko, çatışmaların yaşandığı İrpin'den 4 Mart'ta annesi ile çıkabildiklerini belirterek, "Hızlıca hazırlanarak yola çıktık. Pek çok aracın yandığını gördüm. Çok korkunçtu." dedi.

11:00 Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaştan kaçarak Kosova'nın başkenti Priştine'ye sığınan üç Ukraynalı gazeteci, ülkelerinin kaderi ile Kosova'daki yeni hayatları arasında endişe içinde yaşıyor.

09:50 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, ülkenin doğusundaki Severodonetsk'te "şehir savaşı"nın başladığını bildirdi.

07:00 Luhansk Valisi Sergey Gayday, Ukrayna ordusunun ülkenin Luhansk bölgesine bağlı Severodonetsk şehrinin yüzde 20'sini geri aldığını açıkladı.

05:00 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın üzerinden 100 gün geçerken Ukrayna'nın Odessa kentinde saldırılarda zarar gören bir bina, gönüllüler tarafından temizlendi.

04:00 Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Ukrayna'nın Donetsk Oblastı'nın Slovyansk kentinde bir hastaneye su yardımı yapıldı.

03:00 Ukrayna'nın Luhansk bölgesine bağlı Severodonetsk şehrinde Reuters haber ajansının 2 gazetecisi yaralandı, araç sürücüsü ise hayatını kaybetti.

02:00 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın tahılı Belarus üzerinden ihraç edilebilir. Ancak bunun için Belarus'a uygulanan yaptırımların kaldırılması gerekiyor" dedi.

01:00 Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Odesa Limanı'ndan ihracata yeniden başlamaya hazır olduklarını ancak Rusya'nın Odesa'ya saldırmak için ticaret yolunu "suistimal" edebileceğini belirtti.