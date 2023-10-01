Rusya, Ukrayna'ya onlarca İHA ve füzeyle saldırdı

Ukrayna Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Rusya'nın düzenlediği saldırıda 30 İran yapımı "Shahed" İHA kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu İHA'ların 16'sının Ukrayna hava savunma sistemlerince vurulduğu kaydedildi.

HARKİV'E S-300 FÜZELERİYLE SALDIRI



Harkiv Bölgesi Askeri İdareden yapılan açıklamada da Rus ordusunun kente yönelik 3 adet S-300 füzesiyle saldırı düzenlediği belirtildi.

Füzelerin bir işletmeye isabet etmesi sonucunda yangın çıktığı aktarılan açıklamada, saldırıda ölü veya yaralı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.