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Dünya

Rusya, Ukrayna'ya onlarca İHA ve füzeyle saldırdı

Ukrayna, Rus ordusunun gece saatlerinde 30 insansız hava aracı (İHA) ve füzelerle ülke geneline saldırı düzenlediğini bildirdi.

AA1 Ekim 2023 Pazar 18:41 - Güncelleme:
Rusya, Ukrayna'ya onlarca İHA ve füzeyle saldırdı
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Ukrayna Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Rusya'nın düzenlediği saldırıda 30 İran yapımı "Shahed" İHA kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu İHA'ların 16'sının Ukrayna hava savunma sistemlerince vurulduğu kaydedildi.

HARKİV'E S-300 FÜZELERİYLE SALDIRI

Harkiv Bölgesi Askeri İdareden yapılan açıklamada da Rus ordusunun kente yönelik 3 adet S-300 füzesiyle saldırı düzenlediği belirtildi.

Füzelerin bir işletmeye isabet etmesi sonucunda yangın çıktığı aktarılan açıklamada, saldırıda ölü veya yaralı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

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