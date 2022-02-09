Rusya, Ukrayna'ya tepki: Provokasyon

Reuters 9 Şubat 2022 Çarşamba 12:54 - Güncelleme: 9 Şubat 2022 Çarşamba 12:54

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus basınında yer alan Ukrayna'nın ABD'den THAAD füze savunma sistemleri alma talebinin "provokasyon" olduğunu ve bu tür bir savunma sistemi alımının Ukrayna krizinde çözüm ihtimalini düşüreceğini açıkladı.

Açıklama RIA haber ajansında yer aldı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, Rus basınında çıkan ve Kiev'in talepte bulunduğu yönündeki bir haberin üzerine, Washington bu tür bir silah satışını değerlendirmesi halinde, bunun Ukrayna gerilimine çözüm bulma olasılığını azaltacağını söyledi.

Interfax haber ajansında yer alan habere göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Pankin de, Rusya'nın Batı'dan güvenlik talepleri ile Ukrayna'daki gerilimin düşürülmesinin diplomatik yollarla sağlanabileceğini umduğunu söyledi.