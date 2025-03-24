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Dünya

Rusya, Ukrayna'yı füzeyle hedef aldı: 14'ü çocuk 65 yaralı

Rusya, Ukrayna'daki Sumy kentine füze saldırısı düzenledi. Saldırılarda, 14'ü çocuk toplam 65 kişi yaralandı.

IHA24 Mart 2025 Pazartesi 19:02 - Güncelleme:
Rusya, Ukrayna'yı füzeyle hedef aldı: 14'ü çocuk 65 yaralı
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Suudi Arabistan'da Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek üzere yapılan görüşmeler devam ederken, Rusya Ukrayna'ya füze saldırısı düzenledi. Ukrayna'daki Sumy kentine düzenlene saldırıda 14'ü çocuk toplam 65 kişi yaralandı. Sanayi tesisinin hedef alındığı saldırıda yerleşim yerleri de hasar gördü.

Sumy Bölge Valisi Volodymyr Artiukh, "Düşman, şehir merkezine füze saldırısı düzenledi. Birkaç yüksek katlı bina ve bir okul hasar gördü. Çocuklar sığınaktaydı" dedi.

Rusya sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Sumy'e, Rusya tarafından sık sık dron ve füze saldırısı düzenleniyor.

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