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Dünya

Rusya, Ukrayna'yı hedef gösterdi: Nükleer güç santralleri etrafındaki durum giderek kötüleşiyor

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş giderek şiddetlenirken, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, Ukrayna'nın saldırıları nedeniyle Zaporijya ve Kursk'ta nükleer güç santralleri etrafındaki durumun kötüleştiğini açıkladı.

AA17 Ağustos 2024 Cumartesi 16:44 - Güncelleme:
Rusya, Ukrayna'yı hedef gösterdi: Nükleer güç santralleri etrafındaki durum giderek kötüleşiyor
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Rosatom'dan yapılan yazılı açıklamada, Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin telefonda görüştüğü belirtildi.

Görüşmede, Zaporijya ve Kursk'taki nükleer güç santrallerindeki son durumun ele alındığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Likhachev, iki nükleer santralin etrafındaki durumun kötüleşmeye devam ettiğinin altını çizdi." ifadesi kullanıldı.

RUSYA, UKRAYNA'YI HEDEF ALDI

Açıklamada, Ukrayna'nın iki nükleer santralin yakınlarına yönelik çok sayıda saldırı gerçekleştirdiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu tür eylemler yalnızca iki nükleer santral için doğrudan bir tehdit oluşturmakla kalmıyor, aynı zamanda UAEA'nın nükleer güvenlik konusundaki yaklaşımlarına da zarar veriyor."

MOSKOVA'DAN SERT YANIT UYARISI

Rusya Savunma Bakanlığı da Ukrayna'nın Kursk Nükleer Güç Santrali'ne saldırı hazırlığında bulunduğuna yönelik raporlar bulunduğunu ve böyle bir saldırının gerçekleşmesi halinde "sert yanıt" verileceğini aktardı.

Mart 2022'de Rusya'nın kontrolüne geçen Zaporijya Nükleer Güç Santrali çevresine topçu ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlenirken, Ukrayna ve Rusya saldırılar konusunda birbirini suçluyor.

Rus toprağı Kursk bölgesinde ise Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta başlattığı saldırılar sonrası iki ordu arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.

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