İSTANBUL 27°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Eylül 2023 Çarşamba / 21 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,8254
  • EURO
    28,7474
  • ALTIN
    1652.22
  • BIST100
    8181.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Dünya

Rusya, Ukrayna'yı vurdu: 16 ölü

Rus ordusunun Ukrayna'nın Kostiantynivka şehrinde dükkanların bulunduğu bir caddeye gerçekleştirdiği saldırı sonucu 16 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

IHA6 Eylül 2023 Çarşamba 16:54 - Güncelleme:
Rusya, Ukrayna'yı vurdu: 16 ölü
ABONE OL

Rusya, Ukrayna'ya saldırılarını sürdürüyor. Rus ordusu, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesine bağlı Kostiantynivka şehrini hedef aldı. Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal yaptığı açıklamada, saldırıda 1'i çocuk 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin de yaralandığını duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çarşı, dükkanlar, eczane, yanlış bir şey yapmayan insanlar. Çok sayıda yaralı var. Maalesef ölü ve yaralı sayısı artabilir. Yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diliyorum. Bu Rus kötülüğünün bir an önce yenilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

  • saldırı
  • Kostiantynivka
  • Rus ordusu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.