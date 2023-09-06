Rusya, Ukrayna'yı vurdu: 16 ölü

Rusya, Ukrayna'ya saldırılarını sürdürüyor. Rus ordusu, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesine bağlı Kostiantynivka şehrini hedef aldı. Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal yaptığı açıklamada, saldırıda 1'i çocuk 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin de yaralandığını duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çarşı, dükkanlar, eczane, yanlış bir şey yapmayan insanlar. Çok sayıda yaralı var. Maalesef ölü ve yaralı sayısı artabilir. Yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diliyorum. Bu Rus kötülüğünün bir an önce yenilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.