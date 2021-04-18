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Dünya

Rusya tarih verip, duyurdu: Çıkıyoruz

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, ülkesinin 2025'te Uluslararası Uzay İstasyonu projesinden ayrılacağını söyledi.

AA18 Nisan 2021 Pazar 15:06 - Güncelleme: 18 Nisan 2021 Pazar 15:11
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Rusya Başbakanlığından Rus TASS haber ajansına yapılan açıklamada, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda teknik sorunların yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, istasyonun teknik açıdan denetlenmesi ve denetim sonuçlarına göre gerekli kararların alınması gerektiği vurgulandı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Borisov da Rus devlet televizyon kanalı Rossiya 1'e konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ortaklarımızı 2025'te Uluslararası Uzay İstasyonu projesinden çıkacağımızı dürüstçe bilgilendirmemiz lazım." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 12 Nisan'da yetkililerle yaptığı toplantıda Uluslararası Uzay İstasyonu projesini ele almıştı. Bu toplantıda, Rusya'nın kendi uzay istasyonunu kurmayı planladığı belirtilmişti.

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