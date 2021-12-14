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Dünya

Rusya uyardı: Avrupa'ya nükleer füzeler yerleştirmek zorunda kalabiliriz

Avrupa'ya orta menzilli nükleer füzeler yerleştirmek zorunda kalabileceğini duyuran Rusya, NATO'nun da aynı planı olduğunu savundu.

TRT Haber14 Aralık 2021 Salı 17:11 - Güncelleme: 14 Aralık 2021 Salı 17:12
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rus haber ajansı RIA'ya açıklamalarda bulundu.

Ryabkov, NATO'dan bekledikleri güvenlik garantisi konusunda kendileriyle temasa geçilmezse, Batı ile krizin büyüyebileceğinin altını çizerek, "Soruna siyasi ve diplomatik bir çözüm bulunamaması cevabımızın askeri ve teknik boyutta olmasına yol açacaktır." dedi.

"AVRUPA'YA NÜKLEER FÜZE YERLEŞTİRMEK ZORUNDA KALABİLİRİZ

TRT Haber'in haberine göre, Avrupa'ya orta menzilli nükleer füzeler yerleştirmek zorunda kalabileceklerini ifade etti, bu durumun yeni cepheleşmeye yola açacağını söyledi.

Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması 1987'de, dönemin Amerikan Başkanı Ronald Reagan ile Sovyetler Birliği'nin lideri Mihail Gorbaçov arasında imzalanmıştı.

Antlaşma Avrupa'da bu füzelerin kullanımını yasaklıyor. Ancak eski ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle 2019'da anlaşmadan ayrılmıştı.

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