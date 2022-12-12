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Dünya

Rusya ve ABD arasındaki tutuklu takasında serbest kalan Bout siyasi partiye katıldı

Rusya ile ABD arasında yapılan tutuklu takasında serbest bırakılan ve Rus silah kaçakçısı olduğu belirtilen Viktor Bout, Liberal Demokrat Partiye (LDPR) katıldı.

AA12 Aralık 2022 Pazartesi 14:17 - Güncelleme:
Rusya ve ABD arasındaki tutuklu takasında serbest kalan Bout siyasi partiye katıldı
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LDPR Başkanı Leonid Slutskiy, sosyal medya üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Bout'un LDPR'ye katıldığını duyurdu.

Bout'un "cesur bir insan" olduğunu belirten Slutskiy, "Bout partimizde hak ettiği yeri alacaktır. Saflarımıza hoş geldin!" ifadelerini kullandı.

LDPR, Rusya'nın tanınmış siyasetçilerinden ve Nisan 2022'de hayatını kaybeden Vladimir Jirinovskiy tarafından 1992'de kurulmuştu.

- VİKTOR BOUT KİMDİR?

Bout, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerine (FARC) silah sağladığı gerekçesiyle Tayland'da 2008'de gözaltına alınmıştı.

Tayland'dan ABD'ye iade edilen Bout, burada 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Amerikalı aktör Nicholas Cage'in başrolünde yer aldığı "Savaş Tanrısı" filminin, Bout'un hayat hikayesine dayandırıldığı öne sürülmüştü.

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