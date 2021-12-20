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Dünya

Rusya ve ABD, güvenlik garantileri konusunu görüştü

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov'un ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Rusya'nın ABD ve NATO'ya ilettiği güvenlik garantileri ile ilgili teklifleri görüştüğü bildirildi.

AA20 Aralık 2021 Pazartesi 18:35 - Güncelleme: 20 Aralık 2021 Pazartesi 18:36
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Uşakov'un Sullivan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Görüşmede, Rusya'nın ABD ve NATO'ya ilettiği çeşitli güvenlik garantileri ile ilgili tekliflerin ele alındığını kaydeden Peskov, görüşmenin "pragmatik" olduğunu söyledi.

Peskov, "İki danışman, temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı." ifadesini kullandı.

- Rusya'nın ABD ve NATO'ya güvenlik teklifleri

Kremlin Dış Politika Danışmanı Uşakov, 15 Aralık'ta Rusya'nın çeşitli güvenlik garantileri ile ilgili tekliflerini, ABD ve NATO'ya iletildiğini açıklamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da ABD ve NATO'ya yönelik teklifleri içeren iki ayrı anlaşma taslağını 17 Aralık'ta yayınlamıştı.

Peskov ise bu konuda "somut bir yanıtın" henüz gelmediğini ifade etmişti.

  • Rusya
  • Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov

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