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Dünya

Rusya ve Azerbaycan dışişleri bakanları, Karabağ ile ilgili üçlü bildiriyi görüştü

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AA2 Kasım 2021 Salı 19:19 - Güncelleme: 2 Kasım 2021 Salı 19:20
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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bayramov ve Lavrov, İkinci Karabağ Savaşı sonrasında Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında 10 Kasım 2020'de imzalanan üçlü bildirinin uygulanmasını görüştü.

Güney Kafkasya'da ulaşımın yeniden sağlanmasıyla ilgili başbakan yardımcıları düzeyindeki üçlü çalışma grubunun faaliyetini de müzakere eden bakanlar, 3+3 formatındaki (Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan + Türkiye, Rusya, İran) iş birliği platformunun geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Bayramov ve Lavrov, Azerbaycan ile Rusya arasındaki ilişkileri de müzakere etti.

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