27 Ocak 2026 Salı
  • Rusya ve Çin'den savunma ve askeri işbirliği görüşmesi
Dünya

Rusya ve Çin'den savunma ve askeri işbirliği görüşmesi

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Çinli mevkidaşı Amiral Dong Cün ile iki ülke arasında savunma ve askeri alandaki işbirliğini ele aldı.

27 Ocak 2026 Salı 17:19
Rusya ve Çin'den savunma ve askeri işbirliği görüşmesi
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Belousov ile Dong, çevrim içi görüşme yaptı.

Görüşmede, Çin ile Rusya arasında savunma ve askeri alandaki işbirliği istişare edildi.

Rus Bakan Belousov görüşmede, Çin ile savunma ve güvenlik alanlarındaki ilişkilerin en yüksek seviyede olduğunu söyledi.

Dünyada çok sayıda olay yaşandığına dikkati çeken Belousov, bunun uluslararası durum üzerinde önemli etki yarattığını belirtti.

Belousov, Venezuela ve İran'dan örnek vererek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Söz konusu ülkelerdeki durum, güvenlik alanında sürekli analiz yapılmasını ve gerekli adımların atılmasını gerektiriyor. Küresel askeri siyasi durumdaki değişimler bağlamında, askeri işbirliği konusunda düzenli görüş alışverişine ihtiyaç var. Görüşmemizin ikili stratejik ortaklığı daha da güçlendireceğinden ve güncel güvenlik konularını ele almamıza olanak sağlayacağından eminim."

- ÇİNLİ BAKAN: "ORDULARIMIZ ÖNEMLİ ANLAŞMALARI HAYATA GEÇİRİYOR"

Çin Savunma Bakanı Dong da Rusya ile ilişkilere önem verdiklerini dile getirerek, "Ülkelerimizin Silahlı Kuvvetleri, devlet başkanlarımızın sağladığı önemli anlaşmaları hayata geçiriyor." dedi.

Uluslararası alanda değişikliklerin yaşandığına işaret eden Dong, "Böyle bir dönemde, temaslar ve ilişkilerimizin son derece önemli olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

