AA 04 Haziran 2021 Cuma 12:03 - Güncelleme: 04 Haziran 2021 Cuma 12:46

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'ye uluslararası yardımların yapılmasına imkan tanıyan BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının yetkilendirdiği mekanizmayla 2014'ten bu yana milyonlarca kişiye ulaşıyor.

Özellikle Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de 5 milyona yakın kişi, bu insani yardımlara bel bağlıyor.

Geçen yıla kadar gıda, ilaç, tıbbı ve hijyen malzemesi gibi uluslararası insani yardımlar, ikisi Türkiye'den olmak üzere 4 sınır kapısından gönderilirken Rusya'nın vetosu ve itirazları üzerine, sınır kapılarının sayısı önce 2'ye indirildi.

Daha sonra Rusya, sadece Cilvegözü karşısındaki Babülhava'nın 1 yıl daha açık tutulmasına onay verdi.

Babülhava Sınır Kapısı'ndan her ay 1000'den fazla insani yardım konvoyu Suriye'ye geçiyor ancak bu sınır kapısını açık tutan mekanizmanın temmuz ayında süresi doluyor.

Sınır kapısının açık kalması ve yardımların devam edebilmesi için söz konusu mekanizmanın, BMGK tarafından yenilenmesi gerekiyor.

BM, uluslararası yardım kuruluşları, Türkiye, ABD ve Batılı ülkeler, yardımların gönderileceği sınır kapılarının sayılarının artırılmasını istiyor.

Ancak Rusya ve Suriye ile ilgili kararlarda BMGK'da Rusya'nın yanında yer alan Çin, Cilvegözü Sınır Kapısı'nın açık tutulmasına sıcak bakmıyor.

Rusya, daha önce de olduğu gibi sınır ötesi yardım mekanizmasının süresinin dolmasına kısa süre kala, insani yardımların Suriye içinde rejim kontrolündeki bölgelerden yapılması argümanını savunmaya başladı.

Her ay binden fazla uluslararası insani yardım konvoyunun Suriye'ye gönderildiği tek sınır kapısı Cilvegözü, Rusya'nın itiraz etmesi durumunda yardım geçişlerine kapatılacak.

Sırf bu nedenle ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Türkiye'ye gelerek Cilvegözü Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu ve geçen sene kapatılan iki sınır kapısının insani yardım geçişlerine açılması çağrısı yaptı.

ABD ve BMGK'daki Batılı ülkeler, Öncüpınar Sınır Kapısı karşısındaki Babüsselame ile Aralık 2019'da kapatılan Irak ile Suriye arasındaki El-Yarubiyye Sınır Kapısı'nın da yeniden açılmasını istiyor.

Suriye'de defalarca yerinden edilen İdlib'deki 5 milyona yakın kişi için ''ölüm kalım'' meselesi haline gelen insani yardımların devam edip etmeyeceğini, Rusya'nın ilerleyen günlerde veto hakkını kullanarak sınırı kapatıp kapatmayacağı belirleyecek.

Sınır kapısının kapanması durumunda, milyonlarca Suriyeli açlığa terk edilecek.