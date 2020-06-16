star.com.tr 16 Haziran 2020 Salı 10:40 - Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 10:40

23 Mayıs'ta Washington Post, üst düzey Trump yönetimi yetkililerinin, Rusya ve Çin'i üçlü bir silah kontrol anlaşmasını müzakere etmeye zorlamak amacıyla ülkenin ilk nükleer testini neredeyse 30 yıl aradan sonra tartıştığını ileri sürdü.

ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi, daha kısa zamanda ilgili projelerin yürütülmesi, nükleer test çalışmalarının hızlandırılması amacıyla deneme yürütmek için gerekli olan 10 milyon dolarlık bütçe değişikliğini onayladı.

The Hill'de yer alan habere göre, Senatör Tom Cotton tarafından tanıtılan Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nın (NDAA) değişikliğinin, kapalı kapılar ardında gerçekleştiği ve 14 - 13 oyla onaylandığı belirtildi.

Silahlı Hizmetler Komitesi değişikliği duyurdu. Ancak komite, NDAA'da kabul edilen değişikliklerin tam metnini henüz yayınlamadı.

Komite sözcüsülüğü, değişiklik metninin yakında hazır olacağını açıkladı.

ABD'de bazı bürokratlar, 1992'den beri durdurulan nükleer denemeye devam etmek için yasal otoritenin bir açıklamasının yanı sıra, testin nasıl finanse edileceğinin ayrıntılı bir açıklamasını talep ettiler.

Washington, Rusya ve Çin ile nükleer silahsızlanma için yeni bir çerçeve oluşturmayı hedefliyor, ancak Çin bu fikri reddetti.

Uzmanlar, ABD yönetiminin bu iki gücü müzakere masasına getirmek için zor bir tutum almayı düşünebileceğini söylüyorlar.

Ayrıca Walter'in açıklamasına göre, Washington yaklaşık otuz yıldır durdurduğu canlı nükleer testlere bir anda dönebilir.

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