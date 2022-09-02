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Dünya

Rusya ve Çin'in uzay silahları için toplanıyorlar

Pentagon'un üst düzey komutası, Çin ve Rusya tarafından geliştirilen yeni uzay silahlarının neden olduğu artan tehlike hakkında konuşmak için gelecek hafta toplanacak.

TRT Haber2 Eylül 2022 Cuma 09:54 - Güncelleme:
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DefenceNews'in elde ettiği toplantının gündemine göre, Çin ve Rusya'nın kısmi yörüngesel bombardıman sistemleri ve uzaydan karaya silahları genişletmesinin ABD'nin caydırıcılığını ve stratejik istikrarını nasıl etkileyebileceği tartışılacak.

Toplantıda ayrıca, bu uzay silahlarının gelişmesi ve Amerika'nın savunması için risk oluşturması durumunda ülkenin yanıt seçenekleri tartışılacak.

Brifinge, Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Savunma Bakan Yardımcısı Kathleen Hicks gibi ABD Savunma Bakanlığı'nın üst düzey yetkilileri katılacak.

Savunma Politikası Kurulu'ndan eski ulusal güvenlik yetkilileri de hazır bulunacak.

Çin ve Rusya'nın silahlarının Amerika tarafından tespit edilme, takip etme veya bunlara karşı koyma kapasitesini aşabilecek yeni uzay tabanlı teknolojiler konuşulacak.

UZAY SİLAHLARI

Çin, Ekim 2021'de bazı uzmanların bir FOBS veya fraksiyonel yörüngesel bombardıman sistemi olarak tanımladığı sistemi test etti.

Bu sistem, hipersonik ilerleme araçları gibi silahların, hedeflerinin üzerine çıkana kadar düşük Dünya yörüngesinde konuşlandırılmasına izin veriyor.

Bu silah, mevcut erken uyarı sistemlerini de alt edebilir.

Space.com'a göre , Çin tarafından lazerler, karadan fırlatılan uydu karşıtı füzeler ve diğer uyduları yakalayıp yörüngeden çekme yeteneğine sahip uzay araçları da dahil olmak üzere çok çeşitli uydu karşıtı teknolojiler geliştirildi.

Bu arada Rusya, mermi ateşleme yetenekleri olan uydular da dahil olmak üzere uzaya dayalı silahlar ve uydu karşıtı sistemler oluşturmak için çok çalışıyor.

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