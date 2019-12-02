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Rusya ve Esed rejiminden İdlib'e hava saldırıları: 6 ölü, 20 yaralı

Rusya ve Beşşar Esed rejimine ait savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesine yönelik hava saldırılarında 6 kişi hayatını kaybetti, en az 20 kişi yaralandı.

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Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rusya'ya ait savaş uçakları İdlib kent merkezi ile güneyinde Kefer Secne ve Hiraki köylerine hava saldırısı düzenledi.
 
İdlib sivil savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, Rusya'nın İdlib kent merkezindeki cezaevine yönelik hava saldırısında 1'i mahkum, 3 mahkum yakını olmak üzere 4 kişi yaşamını yitirdi, en az 20 kişi yaralandı. Esed rejiminin akşam saatlerindeki Sirman ve Keneyes köylerindeki saldırılarında ise 2 sivil yaşamını yitirdi.
 
Sivil Savunma ekipleri olay yerinde arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.
 
Saldırılar sürerken ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.
 
Beşşar Esed rejimine ait savaş uçakları da gün içinde, İdlib'in güneyinde Marratinnuman ve Serakib ilçeleri, Hülübbe, Ruffa, Sırman, Kenais, Tel Krisyan ve Berse köylerine hava saldırısı düzenlemişti. Serakib ilçesi ve Marratinnuman ilçelerindeki pazar yerlerine düzenlenen saldırılarda 14 sivil hayatını kaybetmiş, 27'si yaralanmıştı.
 
Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu bölgelerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son bir yılda 1 milyonu aştı.

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