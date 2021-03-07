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Dünya

Rusya ve Fransa arasında gizli gerilim! Sınır dışı etmişler

Rus Kommersant gazetesi, Rusya ile Fransa'nın geçen sene kimseye duyurmadan karşı tarafın birer diplomatını istenmeyen kişi ilan edip sınır dışı ettiğini yazdı. Moskova ve Paris, olayı ne doğruladı ne de yalanladı. Olayın kamuoyuna duyurulmaması, Rusya ve Fransa'nın ilişkilerinin dışarıdan çok kötü görünmesini istemiyor olmalarıyla açıklanıyor.

07 Mart 2021 Pazar 10:04 - Güncelleme: 07 Mart 2021 Pazar 10:16
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Kommersant, Fransız Les Echos gazetesine atıfla, Rusya ile Fransa'nın geçtiğimiz yıl karşı tarafın birer diplomatını sınır dışı ettiğini yazdı. Gazetenin haberinde söz konusu olayın kamuoyuna açıklanmadığı belirtiliyor.

Habere göre en başta Fransa Paris'teki büyükelçilikte görevli olan Rus bir diplomatı sınır dışı etti, ardından da Rusya buna karşılık olarak Moskova'daki bir Fransız diplomatı istenmeyen kişi ilan etti.

Kommersant'ın haberinde, söz konusu olayın kamuoyuna duyurulmaması, Rusya ve Fransa'nın ilişkilerinin dışarıdan çok kötü görünmesini istemiyor olmalarıyla açıklanıyor.

Bunun yanında Kommersant gazetesi, haberi doğrulamak için iletişime geçtiği Rusya Dışişleri Bakanlığı ve Moskova'daki Fransa Büyükelçiliği'nin konu hakkında yorum yapmayı reddettiklerini aktardı.

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