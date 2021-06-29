AA 29 Haziran 2021 Salı 21:01 - Güncelleme: 29 Haziran 2021 Salı 21:28

Hollanda Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Rus savaş uçaklarının 24 Haziran'da Kırım'ın güneydoğusunda Hollanda donanmasına ait "Evertsen" adlı fırkateynin üzerinde "defalarca" alçak uçuş yaptığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Savunma Bakanı Ank Bijleveld-Schouten, Rus uçaklarının tacizlerini "sorumsuz hareketler" olarak değerlendirdi.

Bijleveld-Schouten, Evertsen'in Karadeniz'de bulunma hakkına sahip olduğunu vurgulayarak, "Kaza riskini gereksiz yere artıran bu tür saldırgan davranışların hiçbir gerekçesi yok." ifadesini kullandı.

Bijleveld-Schouten, konuyla ilgili Rus makamlarıyla görüşeceklerini belirtti.

Bakanlık, Hollanda donanmasına ait gemiyi taciz eden Rus jetlerinin mühimmat yüklü olduğu, yerel saatle 15.30 ila 20.20'de yaptıkları uçuşların ardından geminin elektronik aksamlarında kesintiler meydana geldiği bilgisini paylaştı.

Rus Savunma Bakanlığı, 23 Haziran'da yaptığı açıklamada, kara sularını ihlal ettiği iddiasıyla İngiltere Kraliyet Donanması'na bağlı "HMS Defender" isimli İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtığını duyurmuştu.

- Kırım'ın ilhakı

Rusya, Kırım'ı 2014'te yasa dışı ilhak etmişti. Kırım Tatar Türkleri arasında potansiyel tehlike görülenler hapse atılmış ve yarımadaya girişi yasaklanmıştı.

Kırım Tatar Türk halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Kırım Tatar Türklerinin iradesini temsil eden KTMM'nin Başkanı Rıfat Çubarov'a yarımadaya giriş yasağı konulmuştu.

KTMM, "aşırıcı örgüt" kapsamına alınarak faaliyetleri yasaklanmış, Meclis ile doğrudan bağı olan 2 bin 500 Tatar ile onlarla ilişkisi bulunanlar "aşırıcı örgüt üyesi" durumuna düşmüştü.

Rus yönetiminin baskısı nedeniyle binlerce Kırım Tatar Türkü, yarımadayı terk etmek zorunda kalmıştı.

Yarımadada, Kırım Tatar Türk halkının evlerine, camilere, çocuk yuvalarına yapılan baskınlar ve "terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla gözaltılar devam ediyor.

Rusya suçlamaları reddetti

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus uçaklarının Karadeniz'de Hollanda donanmasına ait "Evertsen" adlı fırkateyni taciz ettiğine yönelik suçlamaları reddetti.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Karadeniz'de tarafsız sularda seyir halindeki Evertsen fırkateyninin, 24 Haziran'da rotasını değiştirerek Kerç Boğazı'na yöneldiği belirtildi.

Hollanda donanmasına ait gemiyi önlemek amacıyla Su-30 ve Su-24 savaş uçaklarının havalandığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Rus uçaklarının uçuşlarından sonra Evertsen rotasını derhal değiştirerek uzaklaştı. Su-30 ve Su-24 savaş uçakları Hollanda gemisi çevresinde uluslararası kurallar doğrultusunda güvenli mesafeden uçtular." denildi.

Hollanda Savunma Bakanlığı, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Rus savaş uçaklarının 24 Haziran'da Rusya'nın yasa dışı bir şekilde ilhak ettiği Kırım'ın güneydoğusunda Evertsen adlı fırkateynin üzerinde alçak uçuşlar yaparak gemiyi taciz ettiğini açıklamıştı.