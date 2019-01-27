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Alman Spıegel dergisinin iddiasına göre, Rusya ve İran askerleri Suriye'de çatışmaya girdi

Alman Spıegel dergisinin iddiasına göre geçtiğimiz haftalarda Rusya ve İran askerleri Suriye'de çatışmaya girdi. Çatışma sonucu kaç askerin öldüğü bilinmezken tahminlere göre onlarca asker hayatını kaybetti.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Alman Spıegel Online sitesinde Christopher Reuter imzalı yayımlanan haberde Suriye'nin Hama bölgesinde Rusya ve İran askerleri bölgesel nüfus kaygısı nedeniyle çatışmaya başladı.
 
19 Ocak'ta gerçekleşen olayda, hafif silahlarla başlayan çatışma daha sonrasında yerini tank ve ağır silahların kullanılmasına bıraktı. Ölü ve yaralı sayısı hakkında net bir açıklama yapılmazken tahminlere göre onlarca asker öldü.
 
Çatışma anlarına ilişkin ses kayıtlarının da elinde olduğunu belirten Reuter, İran askerlerinin daha sonra bölgeye takviye amacıyla Esed rejimine bağlı askerleri gönderdiğini belirtti.
 
Esed'in bölgedeki etkisizliğine de dikkat çeken Spıegel muhabiri, Rusya ve İran'ın Suriye topraklarında nüfus kavgası yaparken, Esed'in hiçbir söz hakkının olmadığını yazdı.

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