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Dünya

İngiliz basını İran ve Rusya'nın koronavirüs aşı bilgilerini çalmak için siber saldırı düzenlediğini iddia etti

İngiliz basını İran ve Rusya'nın İngiltere üniversitelerine, koronavirüs aşı bilgilerini çalmak için siber saldırı düzenlediğini iddia etti. İngiliz enstitülerine yapılan siber saldırı izlerinin, Rusya ve İran'dan geldiği açıklandı.

DHA03 Mayıs 2020 Pazar 13:21 - Güncelleme: 03 Mayıs 2020 Pazar 13:30
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İngiltere’de koronavirüs aşısı ve testleri üzerinde çalışan üniversitelere siber saldırılar olduğu ve bu saldırıların İran ve Rusya’dan yapıldığı ileri sürüldü. Siber saldırıların hedefinde İngiliz bilim insanları ve doktorlar olduğu vurgulandı. İngiliz Ulusal Sibel güvenlik Merkezi’nden adı açıklamayan bir kaynaktan yapılan açıklamada, yapılan siber saldırıları durdurmak için 24 saat çalıştıkları ifade edildi.

BAŞARIYA ULAŞAN SİBER SALDIRI OLMADI

Siber saldırıların hedefinde, üniversitelerin ve bilimsel tesislerin e-posta sunucuları bulunuyor. İsmi açıklanmayan kaynaklar, İngiltere'nin virüsle mücadele çabalarını hedef almaya yönelik sürekli bir girişim olduğunu ifade etti. Gazete, bu siber saldırıların henüz başarıya ulaşmadığını vurguladı.

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