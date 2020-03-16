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Dünya

3 ülke Kovid-19 salgını nedeniyle sınırlarını yabancılara kapattı

Rusya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yabancı ülke vatandaşlarının ülkeye girişini 1 Mayıs'a kadar yasaklandı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Kanada vatandaşı veya daimi göçmen oturumu bulunmayan tüm yolcuların ülkeye girişinin yasaklandığını bildirdi. Tunus Ulaştırma Bakanı Enver Maruf, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Libya sınırının kapatıldığını açıkladı.

AA16 Mart 2020 Pazartesi 21:57 - Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 22:11
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RUSYA

Hükumetin resmi internet sayfasında yayımlanan açıklamada, salgın nedeniyle yabancı ülke vatandaşlarının Rusya'ya girişinin yasaklandığı belirtildi.

Yasağın 18 Mart-1 Mayıs arasında uygulanacağı vurgulanan açıklamada, "Rusya'ya girişte getirilen kısıtlamalar, kalıcı oturum sahiplerini, diplomatik görevlileri, uçak ve gemi mürettebatını ve Rus havalimanlarından transit geçişleri kapsamıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, yasağın, Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiyeleri doğrultusunda alındığını vurgulandı.

KANADA

Trudeau, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgını nedeniyle aldıkları bir dizi önlemi açıkladı.

Kanada vatandaşı veya daimi göçmen oturumu bulunmayan tüm yolcuların ülkeye girişinin yasaklandığını duyuran Trudeau, bu yasaktan hava yolu şirketlerinin uçuş personeli, ABD vatandaşları, diplomatlar, Kanada vatandaşlarının yakın aile üyelerinin muaf olduğunu dile getirdi.

Trudeau, hastalık belirtisi gösterenlerin Kanada'ya uçuş yapmasına izin verilmeyeceğini ifade etti.

Başbakan Trudeau, hava operatörlerinden, Kanada Halk Sağlığı Kurumunun kurallarına göre, her yolcunun temel sağlık değerlendirmesini tamamlamaları gerekeceğini söyledi.

KANADA'DA ULUSLARARASI UÇUŞLAR İÇİN BELLİ HAVALİMANLARI TAHSİS EDİLDİ

Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için bir başka önlem olarak, uluslararası uçuşların tamamının Montreal, Toronto, Calgary ve Vancouver havalimanlarına aktarıldığını bildiren Trudeau, bu önlemin, gelenlerin virüs taramalarının sağlıklı şekilde yapılmasına imkan sağlamak için alındığını vurguladı.

KANADA'DA 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kovid-19 salgınının görüldüğü ülkelerden biri olan Kanada'da, yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı bugün 3 kişi daha artarak, toplamda 4'e yükseldi.

Öte yandan virüsten enfekte olanların sayısı da 376'ya yükseldi.

TUNUS

Tunus Ulaştırma Bakanı Enver Maruf, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Libya sınırının kapatıldığını açıkladı.

Ülkedeki özel bir radyo istasyonuna açıklamalarda bulunan Maruf, Libya ile kara sınırının kapatıldığını belirtti.

Tunus'un diğer komşu ülkesi olan Cezayir'e yapılan grup gezilerinin durdurulduğunu belirten Maruf, yalnızca bireysel giriş ve çıkışlara izin verildiğini söyledi.

Maruf, "Tunus bugün istisnai ve ciddi bir krizle karşı karşıya. Küresel düzeydeki bu tehlikeli ve hassas meseleyi gerektiği şekilde ele almalıyız." ifadelerini kullandı.

Yurt dışındaki vatandaşların tahliyesine devam edildiğini açıklayan Maruf, yük taşıyan uçak ve gemilerin ise mürettebatının ülkeye girişinin engellenmesi kaydıyla kabul edileceğini duyurdu.

Tunus'ta son olarak, 20 kişide Kovid-19 tespit edilmişti.

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