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Dünya

Rusya ve Kuzey Kore arasında kritik anlaşma! Taraflardan birine saldırı halinde...

Rusya Devlet Başkanı Putin, Kuzey Kore'yle imzaladıkları kapsamlı ortaklık anlaşmasının, taraflarından birine saldırı halinde karşılıklı yardımlaşmayı öngördüğünü açıkladı.

IHA19 Haziran 2024 Çarşamba 13:15 - Güncelleme:
Rusya ve Kuzey Kore arasında kritik anlaşma! Taraflardan birine saldırı halinde...
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile Pyongyang'da bir araya geldiği bildirildi. Resmi Kuzey Kore basınında yer alan haberlere göre dün gece Pyongyang Uluslararası Havalimanı'nda yapılan resmi törenle Putin'i bizzat karşılayan Kim, geçen yıl Rusya'nın Vostochny Uzay Üssü'nde yaptıkları görüşmeden sonra Putin ile tekrar bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu söyledi. Putin ise sıcak karşılama nedeniyle Kim'e teşekkür etti. Daha sonra Kim'in özel aracıyla birlikte Putin'in kalacağı Kumsusan Devlet Konuk Evi'ne gittiği belirtilen liderlerin burada "dostane" bir sohbet gerçekleştirdiği aktarıldı.

Putin için bugün ise Kim Il Sung Meydanı'nda resmi tören düzenlendi. Putin ve Kim törende bulundukları araçtan askerleri ve Kuzey Kore halkını selamladı. Kuzey Koreliler, liderlerin konvoyunu bayraklar ve çiçekler eşliğinde coşkuyla karşıladı.

"İLİŞKİLERİMİZ EŞİTLİK VE SAYGIYA DAYANIYOR"

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin ve Kim bugün bir buçuk saat süren heyetler arası görüşmenin ardından baş başa görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerin basına açık kısmında yaptığı konuşmada ikili ilişkilerin önemine değinen Putin, Rusya ve Kuzey Kore dostluğunun uzun yıllara dayandığını vurgulayarak, "Ülkelerimiz arasındaki ilişki, eşitlik ve birbirimizin çıkarlarına karşılıklı saygı ilkelerine dayanıyor" ifadelerini kullandı. Karşılıklı işbirliğini daha da geliştireceklerini belirten Putin, uzun vadeli ilişkilerin temelini oluşturacak yeni bir temel belge imzalayacaklarını ifade etti. Ukrayna meselesi dahil olmak üzere Kuzey Kore'nin Rusya'ya yönelik desteğine değer verdiklerini vurgulayan Putin, "Burada ABD ve müttefiklerinin Rusya'ya yıllardır dayatmaya çalıştığı hegemonik ve yayılmacı politikaya karşı mücadelemizi kastediyorum" şeklinde konuştu. Putin ayrıca Kuzey Kore lideri Kim'i Moskova'ya davet etti.

KİM'DEN RUSYA'YA KOŞULSUZ VE TAM DESTEK

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un da Putin ile yaptığı görüşmenin önemine dikkat çekerek, "Stratejik öneme sahip olan ikili ilişkilerimiz en hızlı gelişim dönemine girdi ve geçen yüzyıldaki Kore-Sovyet Rusya ilişkileri dönemiyle bile kıyaslanamayacak derecede yüksek seviyeye ulaştı" dedi. Uluslararası arenada Rusya'nın dış politikasına destek verdiklerini yineleyen Kim, "Kuzey Kore hükümeti, güçlü bir Rusya Federasyonu'nun dünyadaki stratejik istikrar ve dengenin korunmasındaki önemli misyonunu ve rolünü takdirle karşılıyor" ifadelerini kullandı. Dünyadaki dengelerin değişken olduğunu ve giderek zorlaştığını kaydeden Kim, Rusya'nın kendi egemenliğini ve çıkarlarını korumak amacıyla Ukrayna'da sürdürdüğü özel askeri operasyonu desteklediklerini yineledi. Kim, "Bu kapsamda Rusya ve Rusya yönetimi ile stratejik bağımızı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca Rusya'nın politikalarını tümüyle ve koşulsuz şekilde destekleyeceğiz" diye konuştu.

KAPSAMLI STRATEJİK ORTAKLIK ANLAŞMASI İMZALANDI

Öte yandan Kim ve Putin, görüşmelerinin ardından Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması imzaladı. Anlaşmanın detayları hakkında bilgi veren Putin, "Bugün imzaladığımız anlaşma taraflardan birine yönelik bir saldırı durumunda karşılıklı yardımlaşmayı da içeriyor" dedi.

24 YIL ARADAN SONRA İLK

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin siyasi temaslarda bulunmak üzere 24 yıl aranın ardından ilk kez dün Kuzey Kore'ye gitmişti. Putin'in ziyareti, Pyongyang - Moskova ittifakının savunma dahil farklı alanlarda işbirliğini güçlendirme girişimi olarak yorumlanmıştı.

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