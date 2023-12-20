Rusya ve Mısır, Gazze'de bir an önce ateşkes sağlanması çağrısını yineledi

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov ve Şukri, Fas'ın Marakeş kentinde düzenlenen 6. Rus-Arap İşbirliği Forumu toplantıları çerçevesinde ikili görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Gazze Şeridi'ndeki durumun ve bölgede yaşanan insani felaketin ele alındığı belirtildi.

İki bakan, mümkün olan en kısa sürede ateşkesin sağlanması ve uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve Genel Kurul kararlarına dayalı müzakerelere geçilmesinin zorunluluğuna işaret etti.

Lavrov ve Şukri, bölgedeki çatışmaya barışçıl bir çözüm bulunabilmesi için, Filistin halkının 1967 sınırları içerisinde egemen bir devlet kurma yönündeki meşru hakkının hayata geçirilmesinin zorunlu olduğunu vurguladı.

Lavrov'un görüşmede Gazze Şeridi'ndeki Rus vatandaşlarının tahliye edilmesindeki yardımlarından dolayı Mısır yönetimine teşekkür ettiği belirtildi.

