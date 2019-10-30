Mısır ve Rusya arasında gerçekleştirilen Dostluk Oku-1 tatbikatında, Hava saldırı silahları ve bunlara karşı savunma taktiklerinin geliştirilmesi, hava sahasının güvenliğini sağlama ve stratejik hedefleri savunma konusunda karşılıklı tecrübe paylaşımının sağlanacağı bildirildi.

Rus Albay Valery Chernysh tatbikat hakkında bugün yaptığı açıklamada, "Bugün Rusya ve Arap Arap Cumhuriyeti askerlerini içeren ortak Dostluk Oku-1 tatbikatına başlıyoruz. İlk defa, iki dostane ulusun ordusu el ele olacak. Rus ve Mısırlı askerler Modern hava savunma sistemlerini kullanırken deneyim alışverişinde bulunacak ve birlikte çalışmayı öğrenecekler." ifadelerini kullandı.

Mısır Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı Ali Fahmi ise, "Mısır ile Rusya arasındaki askeri işbirliği, ikili işbirliğinin temel unsurlarından biri. Bunu geliştirip faydalanmaya çalışıyoruz. Tatbikatlar, askeri bağları güçlendirmeyi, deneyim alışverişinde bulunmayı, eğitim seviyesini yükseltmeyi, kullanma becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor." açıklamasında bulundu.

Tatbikat esnasında, Buk-M2E, Tor-M2E, Pechora S-125, Igla-S manpad, Shilka-M4 Rus yapımı hava savunma sistemleri kullanılacak.